День робототехники на стенде Северной столицы посетили более 30 тысяч человек

Он состоялся в рамках тематической недели «Петербург промышленный» В четверг, 28 марта, на стенде Петербурга на выставке «Россия» прошел день робототехники в рамках тематической недели «Петербург промышленный».
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