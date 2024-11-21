Экс-лидер лейбористов призвал Стармера прояснить ситуацию вокруг Storm Shadow

Бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра страны Кира Стармера публично прояснить ситуацию вокруг разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ.
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