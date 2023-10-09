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Секретарь ОДВЗЯИ изъявил желание "как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве"

Секретарь ОДВЗЯИ изъявил желание "как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве"

Роберт Флойд обеспокоен действиями властей России по отзыву ратификации ДВЗЯИ.Исполнительному секретарю Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберту Флойду внушают серьёзные опасения намерениями российских властей отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

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