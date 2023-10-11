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В честь юбилея поселка Рублево выпустили книгу

В честь юбилея поселка Рублево выпустили книгу

Этой осенью поселку Рублево, входящему в состав района Перово, исполняется 95 лет. В честь юбилея по инициативе краеведов и активистов составлен сборник воспоминаний местных жителей «Я помню тихое Рублево».

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