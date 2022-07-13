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Ижевчанка: «В Ижевске перестали замечать жителей, которые облагораживают город»

Ижевчанка: «В Ижевске перестали замечать жителей, которые облагораживают город»

«Почему в Ижевске перестали замечать отмечать жителей, осуществляющих благоустройство территории около своего частного дома, оно ведь достигается путем немалых физических и духовных вложений хозяином дома», - пишет жительница микрорайона Татарбазар.

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