Ижевчанка: «В Ижевске перестали замечать жителей, которые облагораживают город»

«Почему в Ижевске перестали замечать отмечать жителей, осуществляющих благоустройство территории около своего частного дома, оно ведь достигается путем немалых физических и духовных вложений хозяином дома», - пишет жительница микрорайона Татарбазар.
«Почему в Ижевске перестали замечать отмечать жителей, осуществляющих благоустройство территории около своего частного дома, оно ведь достигается путем немалых физических и духовных вложений хозяином дома», - пишет жительница микрорайона Татарбазар.
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