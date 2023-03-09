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Кайри Ирвинг: «Cтавки на спорт лишили игру безупречности и веселья»

Лидер «Далласа» Кайри Ирвинг считает, что ставки на спорт оказали негативное влияние на баскетбол. «Азартные игры и ставки на спорт полностью лишили игру безупречности и веселья.

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