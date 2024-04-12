Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Запад вляпался, а теперь морду лицом пытается сохранить... только за лицом такую морду не спрячешь... а убытки Запад ...Запад собирает 10...
  • Галина Дьячина
    каких 100 стран..насмешили..наши великие и ужасные..сошек насобирали..так ООН то не прикрыт ещё..пусть пошепчутся про...Запад собирает 10...
  • Валерий Юмашев
    Самый хитрый из армян это никол пашинян Հայերից Ամենախելացին Նիկոլ Փաշինյանն է"Теперь у вас не ...

Рабские народы Европы

Рабские народы Европы

Под «гастарбайтерскими народами» мы в данном случае определим следующую ситуацию. Представители народа МАССОВО и ДОБРОВОЛЬНО выезжают в другую страну на работу, которую народ страны, в которую приезжает гастарбайтер, особо не хочет выполнять сам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору