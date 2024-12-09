«Хибару» и «Ангар» планируют снести ради нового микрорайона вдоль Красного Пути. Под угрозой сноса также находятся магазины, расположенные вдоль дороги, и один популярный ресторан.
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«Хибару» и «Ангар» планируют снести ради нового микрорайона вдоль Красного Пути. Под угрозой сноса также находятся магазины, расположенные вдоль дороги, и один популярный ресторан.