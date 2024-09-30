Профилактический рейд прошел в Апраксином дворе в минувшее воскресенье. Полиция вместе с Росгвардией шерстили обитателей «Апрашки», проверяли документы мигрантов и заглядывали в грузовые автомобили.
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Профилактический рейд прошел в Апраксином дворе в минувшее воскресенье. Полиция вместе с Росгвардией шерстили обитателей «Апрашки», проверяли документы мигрантов и заглядывали в грузовые автомобили.