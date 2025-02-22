«Поезд Дружбы» отправился в Минск из Петербурга

Он прибудет обратно в Северную столицу ко Дню защитника Отечества Пассажирский поезд № 249/250 «Поезд Дружбы» накануне Дня защитника Отечества отправился из Петербурга в столицу Республики Беларусь Минск.
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