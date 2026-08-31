Царьград. Беларусь Фото: Царьград В украинском сегменте соцсетей обсуждают видео блогера, который заявил, что столица Украины снова говорит по-русски — на улицах, в школах и в переписках.
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