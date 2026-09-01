Приморские онкологи добились ремиссии у пациентов по новой схеме лечения

Специалисты Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке применили новую схему лечения В-клеточного хронического лимфолейкоза, по которой предварительная ремиссия достигнута у всех прошедших терапию пациентов, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.