Приморские онкологи добились ремиссии у пациентов по новой схеме лечения

Специалисты Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке применили новую схему лечения В-клеточного хронического лимфолейкоза, по которой предварительная ремиссия достигнута у всех прошедших терапию пациентов, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.
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