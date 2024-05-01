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В России отмечают Первомай — праздник трудящихся всех стран

В России отмечают Первомай — праздник трудящихся всех стран

День международной солидарности трудящихся всего мира — праздник, который отмечают в десятках стран. С середины XIX века рабочий класс начал отстаивать право на достойный труд, восьмичасовой рабочий день и социальные гарантии.

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