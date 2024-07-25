Глава Реутова Науменко подарил бойцам СВО квадрокоптер с тепловизором

Из городского округа Реутов отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Помимо одежды и медикаментов, бойцам передадут квадрокоптер с тепловизором от главы муниципалитета Филиппа Науменко.
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