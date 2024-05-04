Не прошло и месяца: в Краснодаре снова загорелась электрическая подстанция

Не прошло и месяца: в Краснодаре снова загорелась электрическая подстанцияНе прошло и месяца с вечера, когда загорелась электроподстанция на улице Красных Партизан в Краснодаре, как в пригороде вспыхнул еще один электрощит.
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