В России предложили компенсировать сотруднику работу на личных гаджетах

Например, оплачивать расходы на интернет Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об обязательных выплатах сотруднику, если он в своей работе использует личную технику, сообщает ТАСС.