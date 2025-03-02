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Петербургский дневник

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В России предложили компенсировать сотруднику работу на личных гаджетах

В России предложили компенсировать сотруднику работу на личных гаджетах

Например, оплачивать расходы на интернет Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об обязательных выплатах сотруднику, если он в своей работе использует личную технику, сообщает ТАСС.

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