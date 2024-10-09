«Россети Урал» проводят масштабную работу по демонтажу незаконно размещенных линий связи на опорах ЛЭП

Фото: пресс-служба «Россети Урал» BrisperЭнергетики «Россети Урал» предупреждают о демонтаже волоконно-оптического кабеля связи (ВОЛС), в случае его нелегального нахождения на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).
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