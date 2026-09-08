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МОСИНФОРМ

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Москвичка стала серебряным призером международного турнира по тхэквондо в Южной Корее

Москвичка стала серебряным призером международного турнира по тхэквондо в Южной Корее

Спортсменка Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Юг» Анастасия Космычева завоевала серебряную медаль на этапе мировой серии World Taekwondo Grand Prix в Республике Корея.

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