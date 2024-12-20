Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Репортер CNN снял с ВСУ захват Суджи, а теперь из Москвы передает об убийстве генерала Кириллова

Репортер CNN снял с ВСУ захват Суджи, а теперь из Москвы передает об убийстве генерала Кириллова

дА как мы с удивлением узначали новости о том, что кого-то признали иноагентом, хотя тот негражданин уже года два как поливает Россию!свидетелями, когда правонарушение было отснято, что называется, "от и до", а вердикт выносился где-нибудь через год.

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