Маразм крепчает. Боррель захотел поучаствовать в расследовании по Навальному*

Александр Салтановский

Старый фашист жопЕз бордЕль и до того особо не блистал умом, а тут ну совсем берега попутал, это ты старое ЧМО в своей заднеприводной гейрОпе можешь что то там требовать и приказывать, а здесь в России у тебя рейтинг со знаком минус и потому свои хотелки можешь засунуть себе в свой задний привод, думаю это для тебя привычно!