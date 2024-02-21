СССР-Россия
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СССР-Россия

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Маразм крепчает. Боррель захотел поучаствовать в расследовании по Навальному*

Маразм крепчает. Боррель захотел поучаствовать в расследовании по Навальному*

(а не пора ли нам послать в пеший эротический тур все эти международные институты?) Опять Россия должна! Несмотря на то, что ввели все эти ограничения, санкции и попытки изоляции, с неё ещё и требуют.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
болезнь Альцгеймера   и маразм перешёла через океан к Боррелю !Кто следущий заболеет?????????
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16 час.
J
Jubar
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15 час.
Александр Салтановский
Старый фашист жопЕз бордЕль и до того особо не блистал умом, а тут ну совсем берега попутал, это ты старое ЧМО в своей заднеприводной гейрОпе можешь что то там требовать и приказывать, а здесь в России у тебя рейтинг со знаком минус и потому свои хотелки можешь засунуть себе в свой задний привод, думаю это для тебя привычно!
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15 час.

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