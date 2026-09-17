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Вести Севастополь

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Севастополец организовал контрабанду оружия для ВСУ

Севастополец организовал контрабанду оружия для ВСУ

Жителя Севастополя подозревают в государственной измене.ФСБ России установила, что мужчина через мессенджер Telegram вышел на связь с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию организовывал контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны для последующего использования противником в зоне СВО.

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