Севастополец организовал контрабанду оружия для ВСУ

Жителя Севастополя подозревают в государственной измене.ФСБ России установила, что мужчина через мессенджер Telegram вышел на связь с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию организовывал контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны для последующего использования противником в зоне СВО.