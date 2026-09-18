Иностранные делегации заинтересовались избирательной системой России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Иностранные гости, приехавшие в Казань на Всемирный фестиваль молодежи, а также в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму, проявили большой интерес к избирательной системе России и Татарстана.
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