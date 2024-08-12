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Славный Курск: таланты и герои земли русской

Славный Курск: таланты и герои земли русской

Славный Курск: таланты и герои земли русской Ольга ВайленкоКурская область, расположенная в центре России, славится не только своим стратегическим расположением и историческими событиями, но и выдающимися личностями, которые оставили неизгладимый след в истории.

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