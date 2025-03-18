Стильные призрачные волны: как сделать самую модную укладку года Алёна Юрьева С приближением 2025 года становится ясно, что в моде возвращаются природные и беззаботные образы, и это касается не только одежды, но и причесок.
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