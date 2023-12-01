Выставка рисунков ´Энергосбережение - важное умение´.

С целью привлечение внимание к проблеме экономии и сохранения энергоресурсов, в учреждении образования прошла выставка рисунков совместного творчества детей и родителей ´Энергосбережение - важное умение´.
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