Коротченко: доработка ЗУ-23 позволит отражать массированные атаки БПЛА

«Очевидна необходимость введения в состав, по крайней мере, российских комплексов ПВО малой и средней дальности специализированных зенитных управляемых ракет, адаптированных под уничтожение беспилотников самолетного типа.
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