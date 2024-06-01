Европейские биржи: реакция роста на вышедшие показатели инфляции

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом. Рост аппетита к риску стимулировали свежие данные по инфляции в еврозоне в свете оценки их влияния на решение ЕЦБ по ставке, на заседании в следующую неделю.
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