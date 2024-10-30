ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 14 тур РПЛ. Битва сербских тренеров. Дерби всея Руси.

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Футбол – вечно меняющаяся структура, однако нечто в нём остаётся неизменным. В туре обязательно должен быть матч, привлекающий внимание.

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