Ученые предсказали новый ледниковый период

Ученые-климатологи сделали важное заявление о возможном наступлении нового ледникового периода. По их прогнозам, глобальное похолодание может произойти примерно через 11 тысяч лет, когда массивные ледяные покровы снова покроют Землю, а климат станет экстремальным.