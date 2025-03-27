Ученые предсказали новый ледниковый период

Ученые-климатологи сделали важное заявление о возможном наступлении нового ледникового периода. По их прогнозам, глобальное похолодание может произойти примерно через 11 тысяч лет, когда массивные ледяные покровы снова покроют Землю, а климат станет экстремальным.
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