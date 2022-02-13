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Алексей Ягудин: «Могу сказать, что у Татьяны Анатольевны Тарасовой есть как минимум один ребенок. Это я. Всем своим спортсменам она как мама»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился воспоминаниями о работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, которой сегодня исполнилось 75 лет.

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