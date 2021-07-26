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Для въезда в РФ иностранцев обязали использовать мобильное приложение

Для въезда в РФ иностранцев обязали использовать мобильное приложение

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что граждане государств, входящих в ЕАЭС, которые планируют приехать в Россию с пересечением воздушной границы, теперь должны использовать новое мобильное приложение – "Путешествую без COVID-19".

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