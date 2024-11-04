4 ноября – сегодня День народного единства

Сегодняшний праздник напоминает нам о событиях 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву, занятую гарнизоном Речи Посполитой.
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