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Царьград

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Кашпировский оставил наследникам квартиру стоимостью 30 млн рублей

Кашпировский оставил наследникам квартиру стоимостью 30 млн рублей

После смерти Анатолия Кашпировского, известного психотерапевта, его наследники могут получить московскую квартиру стоимостью до 30 млн рублей.

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