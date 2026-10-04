Кашпировский оставил наследникам квартиру стоимостью 30 млн рублей

После смерти Анатолия Кашпировского, известного психотерапевта, его наследники могут получить московскую квартиру стоимостью до 30 млн рублей.
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