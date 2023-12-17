DailyMail: дополнительные часы сна в выходные снижают риск инсульта на 60%

Исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета установили, что дополнительный сон в выходные после рабочей недели может снизить вероятность сердечного приступа и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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