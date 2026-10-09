На Смоленщине появились новые спортивные объекты

Губернатор Василий Анохин анонсировал создание ФОКа и площадки для ГТО в смоленских райцентре и деревне Губернатор Василий Анохин анонсировал создание физкультурно-оздоровительного комплекса, площадки для ГТО, «умной» площадки открытого типа и других спортивных объектов в Смоленской области.