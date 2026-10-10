В Сети обрушились с критикой на Зеленского после слов о сделке РФ и США

Пользователи соцсети X* обрушились с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского после его недовольства относительно решения США разрешить импорт российского дизельного топлива, жалоб на массированные удары России и требований помощи от Запада.
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