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Аргументы и Факты

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В Сети обрушились с критикой на Зеленского после слов о сделке РФ и США

В Сети обрушились с критикой на Зеленского после слов о сделке РФ и США

Пользователи соцсети X* обрушились с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского после его недовольства относительно решения США разрешить импорт российского дизельного топлива, жалоб на массированные удары России и требований помощи от Запада.

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