"Электро-шот" расскажет о том, как квантовые технологии меняют мир

Наверняка вы хоть раз слышали о квантовых компьютерах, которые уже очень скоро должны прийти на смену классическим ЭВМ, или встречали понятие вторая квантовая революция, которая кардинально изменит нашу жизнь… .
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