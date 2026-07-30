Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Перешагнул и ушел": в Краснодаре курьер-мигрант избил 72-летнюю консьержку за бдительность

"Перешагнул и ушел": в Краснодаре курьер-мигрант избил 72-летнюю консьержку за бдительность

Русский Колоколъ Мужчина не смог назвать квартиру, в которую ему надо, поэтому набросился на пенсионерку и бросил ее лежать у лифта.

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Комментарии
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Ирина Клюева
Опять легко отделается? Только высылка со всей отарой
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1 м.
Ураганов Иван
Покушение на убийство, оставление в опасности... Теперь это называется хулиганство?
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1 м.
Татьяна Пушкарь
cvyurij Цветков
Для изготовителей, закладчиков и потребителей наркотиков есть простое и очень правильное решение - немедленный расстрел. В китае так практикуют давно. Пора и нам.
👍👍👍👍👍👍👍
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1 м.