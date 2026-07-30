"Перешагнул и ушел": в Краснодаре курьер-мигрант избил 72-летнюю консьержку за бдительность

Русский Колоколъ Мужчина не смог назвать квартиру, в которую ему надо, поэтому набросился на пенсионерку и бросил ее лежать у лифта.
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