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Королева Елизавета II передаст часть своих обязанностей принцу Чарльзу

Королева Елизавета II передаст часть своих обязанностей принцу Чарльзу

Королева Елизавета II, которая в этом году отметила платиновый юбилей на троне, передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу.

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