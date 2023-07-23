Военные пророчества Пригожина не сбылись

Алла Щенева

Под Бахмутом до сих пор идут жесточайшие бои и кто знает, если бы там были вагнеровцы, то может и боёв таких не было. И о снабжении, как то странно, ЧВК как бы официально не существовало, то на каком основании государством им деньги выделялись? И хватит об...рать людей которые героически бились на фронте. Им что зря награды давали?! Когда нужны были, то пригласили воевать, а теперь только грязью обливают все кому не лень.