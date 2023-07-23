Со дня провальной попытки военного мятежа, устроенного главой «Вагнера» Евгением Пригожиным, прошёл практически месяц, и уже можно делать выводы о том, какова ситуация на фронте без ЧВК и её громкого шефа.
Военные пророчества Пригожина не сбылись
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
ЖЖ= это антироссийская помойка. И только подонки тащат сюда опусы ЖЖ.
Ответить
12 час.
Алла Щенева
Под Бахмутом до сих пор идут жесточайшие бои и кто знает, если бы там были вагнеровцы, то может и боёв таких не было. И о снабжении, как то странно, ЧВК как бы официально не существовало, то на каком основании государством им деньги выделялись? И хватит об...рать людей которые героически бились на фронте. Им что зря награды давали?! Когда нужны были, то пригласили воевать, а теперь только грязью обливают все кому не лень.
Ответить
11 час.
Татьяна Петрова
Про вагнеровцев никто нигде плохого не пишет. И награды у них заслуженные. Все претензии к Пригожину. Он лично ни в одном бою участия не принимал. Пиарился за счёт героев и зарабатывал нехилые деньги на том самом МО и "близости" к Путину. Героические подразделения на Донбассе были и есть , только пиарщика подобного Пригожину далеко не все имеют, поэтому и мало о них слышно.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии