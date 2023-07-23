ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Военные пророчества Пригожина не сбылись

Военные пророчества Пригожина не сбылись

Со дня провальной попытки военного мятежа, устроенного главой «Вагнера» Евгением Пригожиным, прошёл практически месяц, и уже можно делать выводы о том, какова ситуация на фронте без ЧВК и её громкого шефа.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ЖЖ= это антироссийская помойка. И только подонки тащат  сюда  опусы  ЖЖ.
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12 час.
Алла Щенева
Под Бахмутом до сих пор идут жесточайшие бои и кто знает, если бы там были вагнеровцы, то может и боёв таких не было. И о снабжении, как то странно, ЧВК как бы официально не существовало, то на каком основании государством  им деньги выделялись? И хватит об...рать людей которые героически бились на фронте. Им что зря награды давали?! Когда нужны были, то пригласили воевать, а  теперь только грязью обливают все кому не лень.
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11 час.
Татьяна Петрова
Про вагнеровцев никто нигде плохого не пишет. И награды у них заслуженные.   Все претензии  к Пригожину.  Он лично ни в одном бою участия не принимал. Пиарился за счёт  героев и зарабатывал нехилые деньги  на том самом МО и &quot;близости&quot; к Путину.  Героические подразделения  на Донбассе были и есть , только пиарщика подобного Пригожину далеко не все имеют, поэтому  и мало о них слышно.
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9 час.

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