Российский историк, публицист, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков прокомментировал изданию «Украина.
Если решения будут приняты, Буданов* присоединится к Дудаеву
Комментарии
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vagas Karlito
Настало время не пугать а - "мочить!" Хочется услышать из новостей ,- что в результате ракетного удара тот или иной комедиант уничтожен к херам собачьим!
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14 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то такие решения должны приниматься сразу по поступлению координат обнаруженного объекта и без всяких согласований. Важен результат.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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10 час.
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