Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Если решения будут приняты, Буданов* присоединится к Дудаеву

Если решения будут приняты, Буданов* присоединится к Дудаеву

Российский историк, публицист, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков прокомментировал изданию «Украина.

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Комментарии
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vagas Karlito
Настало время  не пугать а - &quot;мочить!&quot; Хочется услышать из новостей ,- что в результате ракетного удара тот или иной  комедиант  уничтожен к херам собачьим!
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14 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то  такие решения должны  приниматься сразу по поступлению координат   обнаруженного объекта и без всяких согласований. Важен результат.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
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10 час.

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