Эрдоган предложил новый план конца СВО? Что должны сделать Россия и Украина

Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганВчера 2,6K прочитали Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы предложил Владимиру Путину «новый мирный план конца СВО» в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
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