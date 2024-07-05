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Эрдоган предложил новый план конца СВО? Что должны сделать Россия и Украина

Эрдоган предложил новый план конца СВО? Что должны сделать Россия и Украина

Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганВчера 2,6K прочитали Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы предложил Владимиру Путину «новый мирный план конца СВО» в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

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Комментарии
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demyr150648
Впрочем, я полагаю, черноморские проливы - исконно Русские земли. Именно так!
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