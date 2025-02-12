Крымский рост: как футбольные клубы из новых регионов готовятся к сезону

В конце февраля в Крыму стартует первый розыгрыш Зимнего Кубка «Содружество». Участие в нем примут «Рубин Ялта», ФК ЧФ «Черноморец» (Севастополь), «Динамо» (Луганск), «Заря Луганск», «Фрегат» (Херсонская область), «Шахтер» (Донецк), «Севастополь-2» и сборная Запорожской области.