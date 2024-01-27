Пиар вместо денег: собственные доходы Сочи составили всего менее половины поступлений в бюджет города в 2023 году

Пиар вместо денег: собственные доходы Сочи составили всего менее половины поступлений в бюджет города в 2023 годуМэрия Сочи с гордостью сообщила о том, что в 2023 году город занял первое место в крае по исполнению плана собственных доходов.
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