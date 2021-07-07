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Жалею, что пригласила парня жить к себе

Жалею, что пригласила парня жить к себе

Мне 20 лет. С парнем познакомилась в новогоднюю ночь, он перепутал адрес и случайно попал к нам в компанию.

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Евгений Моцарь
А была ли любовь?Очень сомнительно !Судя то тексту!
Танюша Милая
Милая , поздравляю ! ) Ты узнала , что такое семейная жизнь ! И это явно, не твое ! И дело не в парне.
Татьяна Хлусова
Танюша, Вы, может быть, не поверите, но семейная жизнь может быть и совсем-совсем другой)))
Танюша Милая
Отчего ж не поверю , тебе верю , Танюш))
Танюша Милая
Знаю, мужчин сами готовят сами убирают, но, это очень редко бывает)
Татьяна Хлусова
Спасибо, Танюша))) Но я таких мужчин знаю довольно многих, это не только те, с кем у меня были (и есть) отношения, но и просто друзья и знакомые. И я, кстати, тоже думаю, что "дело не в парне", это в большой степени и от женщины зависит.
Танюша Милая
Ну, что могу сказать ? Просто, везунчик !) Я рада!
Татьяна Хлусова
Спасибо)) Наверное, да, везунчик. Но не из-за мужчин, а потому, что мне очень повезло с мамой. Она меня правильно воспитала, а мужчины - это уже следствие))
Галина 123
Быстро лодка любви разбилась о берег домашнего быта.
Vera Dobryagina
Да так и сказать - ты у себя дома, а он - в гостях. Вот погостил маленько - и хватит. Пусть дома живёт, а встречаться вам и так есть где. Будет сопротивляться - вот и понятно станет, кто он тебе, зачем и чего ждал от ваших отношений.
Михаил Сартин
Хотя можно вместе и обсудить вопросы, которые Вас раздражают. Может парень поймет, если с головой дружит.
Сергей
У меня то же жена поспать любит. Ничего тихо-тихо встаю...
Lena Heidel
А может стоит парня привлечь к ведению домашнего хозяйства. Если оба работаете, нужно и домашнюю работу распределять.
Елена игрик
Тяжело это... Мой муж жаворонок, я сова классическая. Не могу вставать рано, мало того, что настроение на нуле, так еще и срубать часам к пяти дня начинает. А он встанет в шесть и начинает посудомойку разгружать, тарелками греметь, по фен-шую, наверное. Так и прибила бы, паразита, но не могу подняться.))) Благо, у него хватает ума меня не трогать, а в разумное время я и сама раскачаюсь. К тому времени посудка разгружена, стиралка запущена - ок, осталась уборка и готовка, с работы приедем, сделаю. Есть плюсы в разных физиологических режимах, когда рядом с тобой понимающий человек.

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