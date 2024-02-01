Моргенштерна* могут депортировать из Таиланда в Россию

Моргенштерну*, популярному российскому исполнителю, может грозить депортация из Таиланда в Россию. Известно, что через две недели у него запланирован концерт на Пхукете, и все билеты уже распроданы (самые дорогие – по цене 253 900 рублей).
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