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Рустам Минниханов встретился с представителями татарской общины Узбекистана

Сегодня утром рабочая программа Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Ташкенте началась с короткой встречи с представителями татарской общины в Узбекистане.

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