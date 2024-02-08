Андрей Травников поздравил новосибирских учёных с Днём российской науки

– Сегодня мы отмечаем День российской науки – праздник, который имеет для Новосибирской области особое значение, – написал в телеграм-канале Андрей Травников, – ведь наш регион – территория с высоким научно-образовательным и инновационным потенциалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии