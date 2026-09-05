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Новости Липецка

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В Липецкой области наказали 56 водителей за неправильную перевозку детей

В Липецкой области наказали 56 водителей за неправильную перевозку детей

Автоинспекторы Липецкой области проверили перевозку детей и оштрафовали 56 водителей за нарушения.В первые дни нового учебного года в Липецкой области прошла акция «Детское кресло - спасённая жизнь!».

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