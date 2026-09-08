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Царьград

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С какими болезнями не берут в армию в 2026 году: Обнародован перечень

С какими болезнями не берут в армию в 2026 году: Обнародован перечень

На фоне слухов о мобилизации этой осенью появился перечень болезней, с которыми в армию не берут. И список довольно обширный.

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